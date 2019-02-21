Стартовали тесты нового заряженного кросс-купе Audi RS Q4

Судя по снимкам, спортивная версия кроссовера получит увеличенные передние воздухозаборники и сдвоенные патрубки выпускной системы.

По предварительным данным, подразделение немецкого производителя Audi Sport зарядит RS Q4 2,5-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 400 л. с., которым уже оснащается другой спорткар — Audi TT RS. Кроме того, спортивную версию кросс-купе выпустят с доработанной подвеской и усиленной тормозной системой.



Обычная версия Audi Q4 дебютирует в этом году, а следом появится RS-версия. Модель, построенная на модульной платформе MQB, позаимствует основные узлы и агрегаты с Q3 второго поколения. Новый SUV составит конкуренцию семействам BMW X2, Mercedes GLA, а также недавно дебютировавшого Range Rover Evoque новой генерации.