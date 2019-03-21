Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии

Доработки в силе N Line коснулись и внешнего вида Hyundai Tucson, и его технической начинки. «Паркетник» может похвастать черной глянцевой перелицованной фальшрадиаторной решеткой с новым рисунком, такого же цвета корпусами зеркал и задним спойлером.

Кроме того, дизайнеры изменили бамперы, а светодиодные дневные ходовые огни переехали поближе к боковым воздухозаборникам. Также авто получило 19-дюймовые литые колесные диски, окрашенные в темное, и покрытые черным хромом патрубки выхлопной системы, окантовку фар и рамку боковых стекол.

Салон кроссовера обшит черной кожей и замшей с контрастной прострочкой красного цвета на руле, рычаге КП, торпедо и спортивных сиденьях. В технической составляющей тоже найдутся некоторые доработки: усовершенствованное рулевое управление и перенастроенная подвеска, ставшая немного жестче.