Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии

Корейцы представили европейским потребителям Hyundai Tucson, пополнивший семейство N Line. Кстати, кроссовер стал второй моделью после хетчбэка i30, вышедшей в данной спортивной спецверсии. Что поменяли в одной из самых популярных моделей марки?
Доработки в силе N Line коснулись и внешнего вида Hyundai Tucson, и его технической начинки. «Паркетник» может похвастать черной глянцевой перелицованной фальшрадиаторной решеткой с новым рисунком, такого же цвета корпусами зеркал и задним спойлером.
Кроме того, дизайнеры изменили бамперы, а светодиодные дневные ходовые огни переехали поближе к боковым воздухозаборникам. Также авто получило 19-дюймовые литые колесные диски, окрашенные в темное, и покрытые черным хромом патрубки выхлопной системы, окантовку фар и рамку боковых стекол.
Салон кроссовера обшит черной кожей и замшей с контрастной прострочкой красного цвета на руле, рычаге КП, торпедо и спортивных сиденьях. В технической составляющей тоже найдутся некоторые доработки: усовершенствованное рулевое управление и перенастроенная подвеска, ставшая немного жестче.
Под капотом тоже есть кое-что новое: два мотора — 1,6-литровый дизель мощностью 136 л. с. и 177-сильный бензиновый движок объемом 2 л дополнены 48-вольтным «мягким гибридом». Можно выбрать либо шестискоростную «механику», либо семиступенчатую АКП. Привод в этих модификациях — всегда передний. Есть и наиболее производительный дизель с отдачей в 185 «лошадей», агрегатированный с восьмидиапазонным «автоматом».
Продажи Hyundai Tucson N Line стартуют в европейских странах в мае. Ценники, правда, пока держатся в секрете. По некоторым непроверенным данным, новинка доберется и до отечественного рынка, но ближе к концу текущего года.