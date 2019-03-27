Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Фото: Hyundai
Пресс-служба компании Hyundai анонсировала дебют самого компактного и, соответственно, самого бюджетного кроссовера в своей продуктовой линейке. «Паркетник» назвали Venue, что буквально переводится, как «место встречи». Когда же свежая модель предстанет перед широкой публикой?
Светлана Ермолаева

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Технических подробностей о кроссовере бренд не раскрывает. Хотя известно, что автомобиль будет представлен на многих рынках, скорее всего, под разными именами. По неофициальным данным, авто в оснастят 1,6-литровым «атмосферником», работающим в паре с вариатором, и парой моторов с турбонаддувом.

Напомним, что не так давно Hyundai представила новый флагманский кроссовер Palisade. Автомобиль даже собирается добраться до российских дилеров. Вот только когда — вопрос.

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27 марта 2019
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