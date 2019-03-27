Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Технических подробностей о кроссовере бренд не раскрывает. Хотя известно, что автомобиль будет представлен на многих рынках, скорее всего, под разными именами. По неофициальным данным, авто в оснастят 1,6-литровым «атмосферником», работающим в паре с вариатором, и парой моторов с турбонаддувом.

Напомним, что не так давно Hyundai представила новый флагманский кроссовер Palisade. Автомобиль даже собирается добраться до российских дилеров. Вот только когда — вопрос.