Новая Hyundai Sonata взорвала рынок

По сообщениям издания The Korean Car Blog, на Hyundai Sonata восьмого поколения уже оформили заказ более 12 000 покупателей. Автомобиль действительно получился довольно удачным: динамичный купеобразный силуэт, мускулистый длинный капот, оригинальная оптика.

До конца года бренд планирует реализовать на родине не менее 70 000 экземпляров. Но по сегдняшним показателям можно предположить, что план будет не только выполнен, но и перевыполнен.