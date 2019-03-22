Новая Hyundai Sonata взорвала рынок

По сообщениям издания The Korean Car Blog, на Hyundai Sonata восьмого поколения уже оформили заказ более 12 000 покупателей. Автомобиль действительно получился довольно удачным: динамичный купеобразный силуэт, мускулистый длинный капот, оригинальная оптика.
До конца года бренд планирует реализовать на родине не менее 70 000 экземпляров. Но по сегдняшним показателям можно предположить, что план будет не только выполнен, но и перевыполнен.
Первые автомобили получили двухлитровый «атмосферник» мощностью 160 л. с. Позже к дилерам приедут «четырехдверки» с 1,6-литровым турбированным двигателем, а также с комбинированными силовыми установками Hybrid и Plug-In Hybrid. Последняя «умеет» заряжаться от внешнего источника, в том числе и от бытовой сети.
Стоит напомнить, что стильная Sonata приедет и к российским покупателям, но ближе к концу года. И как уже писал портал «АвтоВзгляд», авто будут собирать на мощностях калининградского «Автотора». Говорить о российских ценниках и спецификациях пока рано. Корейский ценник на новинку начинается от 23 460 000 вон (чуть больше 1,3 млн. рублей по актуальному курсу).