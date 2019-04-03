Названа дата дебюта на рынке нового кроссовера Renault Arkana

Если кто забыл, то предтечу модного кроссовера, созданного специально для российского рынка, французы показали еще прошлым августом. Все это время автомобиль доводился до ума.

И вот, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, он готов к встрече с массовым потребителем — презентация новинки состоится в Москве 11 апреля.

Изображения товарного Renault Arkana уже даже обнародовала федеральная служба интеллектуальной собственности.

А вот технической информации о машине нет. Единственное, что известно: в основу кроссовера-купе легла модернизированная архитектура В0. Об остальном, впрочем, узнаем совсем скоро.