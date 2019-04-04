Китайская марка GAC представила в России новый кроссовер

Впрочем, это не весь модельный ряд, с которым совершают экспансию азиаты. Помимо прочего, в их арсенале найдутся два минивэна и еще один кроссовер. Причем электрический. Речь идет о модели с индексом GE3.

В движение 1,5-тонный паркетник приводится электромотором мощностью 132 кВт и 290 Нм крутящего момента. Первую сотню с места кроссовер достигает за 4 секунды. Во всяком случае, так указано в техпаспорте. А еще китайцы уверяют, что до 80% заряда литиевого аккумулятора достаточно всего 30 минут. Неплохо.