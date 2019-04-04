Китайская марка GAC представила в России новый кроссовер

С линейкой кроссоверов мы уже могли познакомиться в прошлом году на Московском автосалоне. Напомним, что китайцы показали нашему брату компактный GS3, среднеразмерный GS4, большой GS5 и флагманский полноприводный внедорожник GS8. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители российского офиса GAC, сейчас автомобили проходят сертификацию, их появление на рынке запланировано на осень. Первыми в продажу поступят кроссоверы GAC GS5 и GS8.
Впрочем, это не весь модельный ряд, с которым совершают экспансию азиаты. Помимо прочего, в их арсенале найдутся два минивэна и еще один кроссовер. Причем электрический. Речь идет о модели с индексом GE3.
В движение 1,5-тонный паркетник приводится электромотором мощностью 132 кВт и 290 Нм крутящего момента. Первую сотню с места кроссовер достигает за 4 секунды. Во всяком случае, так указано в техпаспорте. А еще китайцы уверяют, что до 80% заряда литиевого аккумулятора достаточно всего 30 минут. Неплохо.
Вот только вряд ли у этой машины есть перспективы на российском рынке. Как, впрочем, и у любой другой «электрички» — вне независимости от марки и страны-производителя. А вот у кроссоверов с традиционными моторами все шансы на успех есть. Тем более, что китайцы сильно шагнули вперед, как по качеству сборки, так и по оснащению. Главное, чтобы приклеенные на автомобили ценники не оказались пугающими. Что ж, поживем — увидим.