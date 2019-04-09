Как будет выглядеть самый компактный кроссовер Hyundai

В конце марта азиаты рассказали, что свежая модель будет именоваться Hyundai Venue. А совсем недавно автомобиль попал в объективы шпионских фотокамер. Так что внешность «паркетника» не стала для нас откровением.

Фотографии и официальные наброски показывают, что автомобиль получит двухэтажную головную оптику и решетку радиатора формой в общем стиле марки, но в оригинальном исполнении с переплетенными хромированными полосками, образующими клетчатый рисунок. Стоит отметить, что на эскизах авто может похвастать агрессивными широкими арками и большими колесами. Но «живая» новинка этим отличаться не будет.

Главное место на центральной панели занимает монитор мультимедийной системы, по бокам от него расположились два воздуховода. Ниже нашли свое место контроллеры круглой формы для регулировки работы аудиосистемы и охладительного комплекса.