Как будет выглядеть самый компактный кроссовер Hyundai

Фото: Hyundai
До старта Нью-йоркского автосалона осталось около недели. Именно там компания Hyundai представит свой новый и самый компактный кроссовер. Чтобы дать некое представление о внешности «паркетника», корейцы опубликовали первые эскизы.
Светлана Ермолаева

В конце марта азиаты рассказали, что свежая модель будет именоваться Hyundai Venue. А совсем недавно автомобиль попал в объективы шпионских фотокамер. Так что внешность «паркетника» не стала для нас откровением.

Фотографии и официальные наброски показывают, что автомобиль получит двухэтажную головную оптику и решетку радиатора формой в общем стиле марки, но в оригинальном исполнении с переплетенными хромированными полосками, образующими клетчатый рисунок. Стоит отметить, что на эскизах авто может похвастать агрессивными широкими арками и большими колесами. Но «живая» новинка этим отличаться не будет.

Главное место на центральной панели занимает монитор мультимедийной системы, по бокам от него расположились два воздуховода. Ниже нашли свое место контроллеры круглой формы для регулировки работы аудиосистемы и охладительного комплекса.

По предварительным данным, на вооружении авто будет бензиновый турбированный литровый мотор, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» и двумя сцеплениями. Кроме того, ожидается, что Venue оснастят бензиновыми и дизельными моторами объемом 1,4 л в зависимости от рынка.

Модель встанет в самом хвосте линейки SUV рядом с Hyundai Kona. По предварительным данным, на рынок новинку пустят предстоящим летом.

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9 апреля 2019
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