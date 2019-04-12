У проданных в России Volkswagen Teramont возникли проблемы с подвеской

Представители российского офиса бренда приглашают посетить дилерский сервис 281 автомобиль Volkswagen Teramont, проданный в 2018 и 2019 годах. После проверок заводские специалисты нашли возможный дефект витых пружин задней подвески: существует вероятность, что эти детали сделаны из неодобренного материала и могут сломаться, не выдержав нагрузки.

Чтобы понять, какой конкретно автомобиль оказался с дефектом, достаточно заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы» и сравнить VIN со списком идентификационных номеров бракованных кроссоверов. При совпадении нужно связаться с ближайшим официальным продавцом и записаться в автосервис, где пружины заменят на кондиционные. Кстати, в ближайшее время отечественные представители бренда сами сообщат владельцам «Терамонтов» о проблеме и пригласят на ремонт.

Стоит напомнить, что в начале года VW не просто объявил об акции добровольного отзыва, а начал выкупать у россиян автомобили целого ряда моделей — по ошибке проданные предсерийные образцы, не предназначенные для рынка и без необходимой детальной документации.