У проданных в России Volkswagen Teramont возникли проблемы с подвеской

Фото: Volkswagen
Пресс-служба федерального агентства «Росстандарт» сообщила об очередной сервисной кампании, инициированной Volkswagen. Последний раз под отзыв попали сразу две модели: фургон Caddy и бизнес-седан Passat из-за двух разных неисправностей. Теперь же брак нашли у Volkswagen Teramont.
Светлана Ермолаева

Представители российского офиса бренда приглашают посетить дилерский сервис 281 автомобиль Volkswagen Teramont, проданный в 2018 и 2019 годах. После проверок заводские специалисты нашли возможный дефект витых пружин задней подвески: существует вероятность, что эти детали сделаны из неодобренного материала и могут сломаться, не выдержав нагрузки.

Чтобы понять, какой конкретно автомобиль оказался с дефектом, достаточно заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы» и сравнить VIN со списком идентификационных номеров бракованных кроссоверов. При совпадении нужно связаться с ближайшим официальным продавцом и записаться в автосервис, где пружины заменят на кондиционные. Кстати, в ближайшее время отечественные представители бренда сами сообщат владельцам «Терамонтов» о проблеме и пригласят на ремонт.

Стоит напомнить, что в начале года VW не просто объявил об акции добровольного отзыва, а начал выкупать у россиян автомобили целого ряда моделей — по ошибке проданные предсерийные образцы, не предназначенные для рынка и без необходимой детальной документации.

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12 апреля 2019
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