Кроссовер Volkswagen Teramont превратится в купе

Инженеры не только поменяли угол наклона задней стойки, но и укоротили самый большой «паркетник» в продуктовой линейке бренда — Volkswagen Teramont.

Новинка в длину занимает на 13,1 см меньше, чем стандартная модель, и почему-то на 5 см — в высоту, при этом сохранив размеры колесной базы. Вместе с габаритами разработчики урезали и возможное количество посадочных мест: больше пяти человек «паркетник» с купеобразным силуэтом не вмещает, в то время как обычный Teramont оснащают тремя рядами кресел.

На фото видно, что дизайнеры перелицевали как минимум корму автомобиля: иная дверь багажника, оптика более сложной формы, другие крылья и бампер. По некоторым данным, передняя часть кроссовера тоже будет отличаться от обычного «Терамонта» зауженными фарами и пересмотренной решеткой радиатора.

Техническая начинка Volkswagen Teramont Coupe будет соответствовать оснащению родителя. Кстати, в начале года в Сеть просочились снимки салона кросс-купе. Здесь изменений тоже по-минимуму: разве что улучшится качество материалов отделки и появятся новые декоративные элементы.