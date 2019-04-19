Когда представят серийный Mercedes-Benz GLB

Компактный Mercedes-Benz GLB, ставший до официальной премьеры главным героем нескольких тизеров и неоднократно попавший под прицел шпионских фотокамер, наконец-то предстал перед публикой в Китае, но пока лишь в качестве концепта. Тогда представители бренда пообещали, что кроссовер воплотят в серии довольно скоро, но никто не ожидал, что на столько.

И хоть на Североамериканском автосалоне новинки на стенда не было, руководство компании рассказало, что GLB в производственной версии покажут уже через несколько месяцев грядущим летом. Ведь набирающих нынче популярность кроссоверов, как известно, много не бывает.

О технической составляющей новинки подробностей не много. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», авто построено на модульной платформе MFA, той же, что легла в основу нового А-класса. Ожидается, что моторная гамма получит несколько бензиновых агрегатов, самый производительный из них будет развивать до 300 л. с.

Кроме того, на стадии испытаний сейчас находится новейший «зеленый» собрат GLB: его назовут EQB, а в продуктовой линейке экологически чистый «паркетник» появится в 2021 году.