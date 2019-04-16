Шанхай-2019: Haval Vision, как венец автомобильных технологий

Фото: АвтоВзгляд
Компания Haval — самый премиальный бренд из всех китайских автопроизводителей, представленных в России — на Шанхайском автосалоне-2019 выступил широким фронтом, представив и инновационный концепт-кар, и новинки, готовые встать на конвейер в том числе и российского завода марки.
Александр Ростарчук

И если Haval Vision-2025 — прототип интеллектуального SUV грядущих поколений, как позиционируют его сами представители компании — вряд ли заинтересует наших прагматичных соотечественников, то флагманские кроссовер F7, спортивное кросс-купе F7X и юбилейная версия Н6 явно заинтересуют многих. В том числе и потому, что все эти модели будут собираться в нашей стране.

Однако связь прототипа с тремя последними даже сейчас на лицо: инновационные разработки и программы автомобиля будущего уже сейчас в той или иной степени используются на серийных моделях.

Так, одна из особенностей прототипа Vision-2025 — его интерактивная связь между водителем и автомобилем. При чем речь идет не только о ставшей уже привычной интеграции смартфонов с мультимедийкой транспортного средства или умением последнего держать дистанцию, самостоятельно тормозить перед препятствием любого рода или удерживаться авто в полосе.

Нет, сейчас китайцы, как и автостроители с мировыми именами, говорят об интеллектуальной помощи машины своему рулевому. По сути, речь идет о «пилотируемом беспилотнике», когда авто само считывает всю дорожную информацию, анализирует текущую ситуацию, включая погодную составляющую и трафик, и прямо влияет на работу узлов и агрегатов. Понятно, что до текущих моделей докатились только отголоски высоких технологий, но движение компании вверх очевидно.

Но вернемся к текущим F7, F7X и Н6. Haval в Шанхае еще раз подтвердил, что все они будут выпускаться на тульском заводе марки. Производство F7 запустят в начале нынешнего лета, а F7X — осенью. Что касается H6, то его появление в Туле ожидается только после локализации большого H9. Но вот когда это произойдет, китайцы умалчивают. Зато настойчиво говорят о том, что,став в Китае №1 по продажам кроссоверов, они хотя стать первыми в этом сегменте и в России, и в мире! Свои амбиции китайские товарищи подкрепляют тем, что,ничуть не уступая конкурентам в качестве выпускаемой продукции, они еще и на 30—35% дешевле.

Одним словом, выстраивая свою стратегию на основе трех ключевых принципов: инновации, доступность и надежность, — Haval уверенно движется от титула «лидер кроссоверов в Китае» к принципиально иной позиции: «Китайские кроссоверы — глобальные лидеры». Что ж, поживем — увидим, насколько хватит запала.

Если же говорить о Haval F7 и F7X, то это действительно стильные машины, ориентированные в первую очередь на молодежную аудиторию в отличие от того же H6, предназначенного более возрастным автолюбителелям. Обе «эфки» мы уже видели на Московском автосалоне-2018 и с тех пор глобальных изменений не случилось.

Модели получат два бензиновых турбомотора, агрегатированных с 7-ступенчатым «робот» с двумя сцеплениями. Младший двигатель объемом 1,5 выдает 150 л. с., а старший двухлитровый — 190 л. с. На самом деле движки способны выдавать 169 и 197 «лошадок» соответственно, что они и делают у себя на родине, но для России, учитывая ее налоговое законодательство, они были дефорсированы. Габариты машин одинаковые (длина — 4620 мм, ширина — 1844, высота — 1683, колесная база — 2725 мм), только кросс-купе на 29 мм ниже.

Внешне новые Haval выглядят актуально, стильно, элегантно, без намека на азиатчину и с явной претензией на премиальность. Хотя и довольно агрессивную. То же самое можно сказать и о салоне. Хотя он и более футуристичен.

Любопытно, что явно ориентируясь на большую немецкую тройку, «хаваловцы», тем не менее,не стали поднимать большой — 9 дюймов — дисплей мультимедийки над торпедо, интегрировав его по центру приборки (их коллеги из Chery в своих новейших разработках пошли обратным путем и тоже весьма успешно). Любопытно, что «задушив» мотор, китайцы все-равно подчеркнули драйверский характер своего детища по-спортивному скошенным к низу рулем.

И в целом автомобили серии F действительно могут заинтересовать россиян. Но вот сумеют ли они составить серьезную конкуренцию Toyota, Mazda и Honda, как рассчитывают сами китайцы, большой вопрос. И не в последнюю очередь пото му, что у Haval на сегодняшний день всего 40 дилеров в нашей стране. И им придется очень постараться, чтобы в текущем году поднять продажи в пять раз — до 15 000 машин, как требует производитель. Даже если эти машины — венец автомобильных технологий и сборки…

Да и с ценами китайцы так и не определились. Представляя машины в Шанхае, они, сохраняя интригу, обещали обнародовать и прайсы, и подробные технические данные новинок ближе к старту продаж.

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16 апреля 2019
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