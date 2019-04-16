Шанхай-2019: Haval Vision, как венец автомобильных технологий

И если Haval Vision-2025 — прототип интеллектуального SUV грядущих поколений, как позиционируют его сами представители компании — вряд ли заинтересует наших прагматичных соотечественников, то флагманские кроссовер F7, спортивное кросс-купе F7X и юбилейная версия Н6 явно заинтересуют многих. В том числе и потому, что все эти модели будут собираться в нашей стране.

Однако связь прототипа с тремя последними даже сейчас на лицо: инновационные разработки и программы автомобиля будущего уже сейчас в той или иной степени используются на серийных моделях.

Так, одна из особенностей прототипа Vision-2025 — его интерактивная связь между водителем и автомобилем. При чем речь идет не только о ставшей уже привычной интеграции смартфонов с мультимедийкой транспортного средства или умением последнего держать дистанцию, самостоятельно тормозить перед препятствием любого рода или удерживаться авто в полосе.