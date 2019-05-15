Стал известен рублевый ценник на Porsche Cayenne S Coupe

Новый Porsche Cayenne S Coupe оснастили тем же мотором, что и Cayenne S — 440-сильной V-образной «турбошестеркой» объемом 2,9 л, работающей вкупе с восьмискоростной АКП Tiptronic S. Первой сотни такой кроссовер достигает за 5 с, а максимальная скорость авто ограничена 263 км/ч.

Cayenne S Coupe оценили в 7 630 000 рублей. За эти деньги покупатель получает премиальный кроссовер с 20-дюймовыми колесными дисками, парктрониками по кругу и камерой заднего вида. Кроме того, инженеры оборудовали автомобиль адаптивной подвеской и активным задним спойлером (на скорости, превысившей 90 км/ч, плашка выдвигается, увеличивая прижимную силу авто).

Добавим, что производитель позволяет выбрать «паркетник» с панорамной крышей или с облегченным верхом, выполненным из углепластика. Кроме того, можно заказать два отдельных кресла вместо дивана для второго ряда.

Стоит напомнить, что первоначально Porsche Cayenne Coupe был представлен лишь в стандартной комплектации с 340-сильным мотором и прайсом, стартующим от 5 877 000 рублей, и в версии Turbo, заряженный агрегатом, развивающим до 550 «лошадей». Покупка последнего обойдется в 11 013 000 «целковых».