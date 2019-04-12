Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana

Когда Renault представил концепт своей новейшей модели Arkana на Московском автосалоне осенью 2018 года и пообещал до начала второй половины 2019-го выпустить ее на рынок, мало кто из коллег-автожурналистов всерьез верил в реальное воплощение этих планов.

По опыту, на превращение выставочного «шоу-стопера» в реально продающийся на рынке аппарат у большинства автопроизводителей уходит несколько лет. А в случае Arkana обещали меньше года. Однако на презентации шасси Arkana состоявшейся на территории московского завода Renault — «Автофрамос», — стало ясно, что получить на российском рынке Renault Ankara уже к концу лета текущего года — вполне реальная перспектива.

Оказывается, разработка этоq модели началаcь еще несколько лет назад. Представители российского офиса Renault утверждают, что изначальная идея этой машины родилась именно на российской земле. Концептуально это выглядело следующим образом.