Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana

Фото Алексея Батушенко
Renault Arkana, чья мировая премьера состоялась менее года назад, обещает появиться в салонах дилеров буквально через считанные месяцы. В преддверии этого события французы показали и рассказали о технической начинке новой модели
Алексей Батушенко

Когда Renault представил концепт своей новейшей модели Arkana на Московском автосалоне осенью 2018 года и пообещал до начала второй половины 2019-го выпустить ее на рынок, мало кто из коллег-автожурналистов всерьез верил в реальное воплощение этих планов.

По опыту, на превращение выставочного «шоу-стопера» в реально продающийся на рынке аппарат у большинства автопроизводителей уходит несколько лет. А в случае Arkana обещали меньше года. Однако на презентации шасси Arkana состоявшейся на территории московского завода Renault — «Автофрамос», — стало ясно, что получить на российском рынке Renault Ankara уже к концу лета текущего года — вполне реальная перспектива.

Оказывается, разработка этоq модели началаcь еще несколько лет назад. Представители российского офиса Renault утверждают, что изначальная идея этой машины родилась именно на российской земле. Концептуально это выглядело следующим образом.

Выяснилось, что отечественный покупатель бюджетной машины С-сегмента мечтает об автомобиле с комфортом, управляемостью и практичностью седана и внедорожными возможностями кроссовера. Так в фокусе внимания маркетологов французской марки появилась концепция кросс-купе. В премиальном сегменте авторынка подобных моделей хватает. А в массовом их нет.

Пустующую нишу решили заполнить с помощью Renault Arkana. Причем не просто взять и поставить новый кузов на какую-либо из имеющихся в арсенале Renault платформ. Компания утверждает, что Arkana — первая модель бренда на совершенно новой «тележке». Ее придумали в России, для российского потребителя, но продаваться она будет и на других мировых рынках, где присутствует Renault.

В модельной линейке французского производителя Arkana займет место между Renault Kaptur и Renault Koleos. По поводу цены, по которой буде продаваться купе-кроссовер, на данный момент представители фирмы отказываются говорить что-либо определенное. Единственное, что удалось «выжать» из них на эту тему в ходе презентации: цена будет где-то между Kaptur и Koleos.

Если предположить, что маркетологи Renault мыслят также как и их коллеги, работающие на автобренды-конкуренты, то ценники Arkana, скорее всего, будут перекрывать диапазон между самыми дорогими комплектациями Kaptur и базовым исполнением Koleos.

То есть диапазон примерно от 1,3 млн. рублей до 1,8 млн. рублей. Возможно, чуть ниже, поскольку в конструкции Arkana используются многие узлы и агрегаты, уже применяемые в других моделях Renault.

Представители российского офиса французской компании особенно подчеркивают, что купе-кроссовер построен не на платформа В0, лежащей в основе таких моделей марки как Logan, Duster, Kaptur. Однако в Arkana все-таки достаточно много чего есть и от них.

Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur. Называли даже цифру: в Arkana 55% новых деталей. Новых по сравнению с кем-чем? С Kaptur…

При ближайшем рассмотрении выясняется, что от последнего в Arkana взяли лишь заднюю подвеску (с новыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) да систему полного привода. Все остальное в Arkana, если мерить по-крупному, к Kaptur отношения не имеет.

Учитывая, что разработка машины шла под чутким надзором инженеров российского офиса Renault, целившихся создать драйверский автомобиль, не пасующий перед бездорожьем, можно предположить, что поведение Arkana на дороге не будет иметь с Kaptur ничего общего.

Достаточно сказать, что колесная база у Arkana равна 2727 мм, а у Kaptur — 2674 мм. Дорожный просвет под заводской стальной защитой картера Arkana равен 205 мм. Под ее капотом будет находиться единственный силовой агрегат — новый 150-сильный бензиновый турбомотор TСe 150 объемом 1,33 литра, а в трансмиссии будет работать модернизированный вариатор СVT8 X-Ironic от японской Jatco.

Уже одних лишь этих характеристик достаточно, чтобы ожидать, что Arkana станет интересным автомобилем. Впрочем, выяснить это можно будет уже достаточно скоро: французы интригуют обещаниями устроить ездовую презентацию модели в течении ближайших полутора-двух месяцев…

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12 апреля 2019
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