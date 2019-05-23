Новейший кроссовер KIA Xceed показался без камуфляжа

В Сеть попали первые изображения новоявленного кроссовера KIA Xceed, практически не прикрытого маскировочной пленкой. Похоже, на шпионские снимки попал уже серийный тестовый автомобиль, проходящий испытания на улицах Южной Кореи.
Компактный KIA Xceed станет четвертым автомобилем семейства Ceed, составив компанию пятидверному хетбэку, универсалу SW и изящному ProCeed в кузове shooting brake. Судя по фото, опубликованным изданием TheKoreanCarBlog, свежий «паркетник» будет выполнен в едином стиле со своими собратьями.
Отличие во внешнем виде будет заключаться в более высоким дорожном просвете, защитных накладках на колесные арки и «мускулистых» бамперах. Они-то, да еще часть капота остались закамуфлированы серебристым материалом.
Ожидается, что новинку оснастят теми же моторами, что и остальные «сиды»: в зависимости от версии: «паркетник» будет приводиться в движение 100-сильным мотором объемом 1,4 л, 1,6-литровым движком мощностью 128 л. с. или турбоагрегатом, развивающим до 140 «лошадей». С той разницей, что Xceed представят не только с передним, но и с приводом на все колеса.
Как недавно писал портал «АвтоВзгляд», новый корейский компактный кроссовер начнут собирать в октябре текущего года. По некоторым данным, премьера состоится на автосалоне во Франкфурте.