Новейший кроссовер KIA Xceed показался без камуфляжа

Компактный KIA Xceed станет четвертым автомобилем семейства Ceed, составив компанию пятидверному хетбэку, универсалу SW и изящному ProCeed в кузове shooting brake. Судя по фото, опубликованным изданием TheKoreanCarBlog, свежий «паркетник» будет выполнен в едином стиле со своими собратьями.

Отличие во внешнем виде будет заключаться в более высоким дорожном просвете, защитных накладках на колесные арки и «мускулистых» бамперах. Они-то, да еще часть капота остались закамуфлированы серебристым материалом.