Первая партия Renault Arkana разлетелась за три часа

Фото: Renault
Спрос на новейший французский кроссовер превзошел все ожидания автостроителя: первая партия Renault Arkana в 100 экземпляров разлетелась быстрее, чем мороженое в жаркий день — всего за три часа.
Светлана Ермолаева

Причем стоит учесть, что «паркетник» с купеобразным кузовом Renault Arkana на первых порах представлен лишь в лимитированной версии Edition One с топовым списком оснащения, и, соответственно, не самый бюджетный. Так что сотней автомобилей французы решили не ограничиваться, и предоставили потребителям еще 100 таких машин. Кстати, в лист ожидания на новинку записались более 10 000 потенциальных владельцев.

Напомним, что серийная «Аркана» впервые предстала перед публикой 23 апреля в московском парке «Зарядье». Тогда же и были открыты продажи автомобиля в онлайн-шоуруме с дополнительной услугой доставки покупки на дом.

Renault Arkana Edition One со 150-сильным турбомотором, с аккомпанирующим ему «вариатором» и системой переднего привода оценили в 1 419 990 рублей, а желающим привод на все колеса придется доплатить еще 80 000 «целковых». Кстати, предусмотрен и более дешевый вариант: в базе «паркетник» оснащен 1,6-литровым движком мощностью 114 л. с., работающим вкупе с шестискоростной «механикой», распределяющей тягу лишь на передние колеса. Новинку во всех подробностях портал «АвтоВзгляд» расписал здесь.

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25 мая 2019
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