Корейцы готовят к выпуску семиместный Hyundai Tucson

По предварительный информации семиместный кроссовер c растянутой колесной базой поступит в продажу сперва на индийский рынок, где Tucson пользуется большим спросом. Не исключено, что это произойдет до конца текущего года. В дальнейшем производитель планирует поставлять новую модель и в другие страны.

Автомобиль получит свежий копративный дизайн в стиле последнего Hyundai Sonata. Как уже писал портал «АвтоВзгляд» месяц назад, вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».

При этом топ-менеджер не стал вдаваться в конкретику, а также умолчал о технических характеристиках новой модели и точных сроках ее выхода на рынок.