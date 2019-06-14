Внешность новейшего кроссовера KIА Seltos рассекретили на видео

Маркетологи компании KIA решили порадовать своих поклонников очередным тизером новейшего компактного кроссовера. Некоторые элементы внешности KIA Seltos были раскрыты в 30-секундном видео. При том, что детальные фото модели успели разлететься по Сети еще две недели назад.
Все дело в том, что облик KIA Seltos, ожидаемого и на российском рынке, уже ни для кого не секрет. И узкие пятисекционные передние фары, и ячеистая структура фальшрадиаторной решетки, а также массивные задние фонари сложной формы — все это, так динамично и элегантно показанное в ролике, публика уже видела на шпионских снимках.
Да-да, «паркетник» успел засветиться во время съемок рекламного ролика. Тогда же и утекли прочие сведения о новинке. В том числе и название. Иными словами раньше, чем его раскрыли официально.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», авто запустят на домашний рынок во второй половине года. В другие страны и в Россию, в частности, автомобиль ориентировочно прикатит в начале 2020 года.
Seltos разместится в продуктовой линейке бренда между Soul и Sportage и получит двухцветную окраску кузова. Задние крылья кроссовера украсят хромированные декоративные элементы, продолжающие подоконную линию.
Известно, что свежая модель сможет похвастать мультимедийным комплексом с «парящим» над центральной консолью 10,25-дюймовым тачскрином и салонной подсветкой Sound Mood Lighting, настраиваемой под настроение. Другие подробности о «Селтосе» держатся в секрете и раскроются лишь ближе к премьере, которая, к слову сказать, уже не за горами. По некоторым данным дебют намечен на июнь.