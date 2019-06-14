Внешность новейшего кроссовера KIА Seltos рассекретили на видео

Все дело в том, что облик KIA Seltos, ожидаемого и на российском рынке, уже ни для кого не секрет. И узкие пятисекционные передние фары, и ячеистая структура фальшрадиаторной решетки, а также массивные задние фонари сложной формы — все это, так динамично и элегантно показанное в ролике, публика уже видела на шпионских снимках.

Да-да, «паркетник» успел засветиться во время съемок рекламного ролика. Тогда же и утекли прочие сведения о новинке. В том числе и название. Иными словами раньше, чем его раскрыли официально.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», авто запустят на домашний рынок во второй половине года. В другие страны и в Россию, в частности, автомобиль ориентировочно прикатит в начале 2020 года.