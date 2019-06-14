5 чудодейственных способов применения крахмала в автомобиле

Ароматы машины

Кстати, у крахмала есть еще одно важное для уборки в салоне свойство: он отлично впитывает запахи. Поэтому с последствиями шашлыков, рыбалки и других семейных поездок лучше всего использовать именно его. Если в машине остался неприятный запах, например, просыпали мусор с дачи или пролили суп, который за время пути успел подкиснуть, достаточно будет просто расстелить газету в ногах на переднем и заднем ряду, а также в багажнике, и насыпать в каждую точку по горке крахмала. За ночь он впитает в себя весь неприятный запах, а в салоне автомобиля останется чистота и совершенно нейтральный аромат.

Борьба с влагой

Еще одним интересным для автомобильных интерьеров свойством крахмала является очистка от плесени: влага, течи жидкостей и просто дырка в днище вызывают появление на ковре и салазках сидений «мха». Чтобы убрать его, достаточно просто посыпать поврежденное место крахмалом и дать как следует впитаться. Крахмалом же можно без следа убрать влагу и пролитые масла, тормозную жидкости и даже антифриз.

Старые методы, которые появились еще до раздолья магазинов автомобильной химии, хороши своей ценой и доступностью. Возможно, придется потратить чуть больше времени, чем на операцию с современными средствами, но это с лихвой компенсируется надежностью и отчаянно низкой стоимостью препаратов, которые на протяжении многих лет использовали и продолжают использовать советские и российские автомобилисты.