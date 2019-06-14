5 чудодейственных способов применения крахмала в автомобиле

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Чтобы вернуть автомобилю первозданный вид и навести порядок в салоне можно озолотить автомойку, оставить состояние в магазине запчастей или просто купить пакетик крахмала! Воистину, он достоин занять место в любом багажнике.
Эдуард Раскин

Реклама делает свое дело, а каждому автовладельцу хочется видеть своего «железного коня» не только в добром здравии, но и в ухоженном состоянии. Вереницу дорогостоящих банок и флаконов, стремительно заполняющих полки в гараже, можно заменить всего лишь одним кульком картофельного крахмала. Дедовский метод, скажете? Но ведь работает!

Мойка стекол

Для многих это станет откровением, но лобовое стекло пачкается изнутри. А моем мы его с пассажирской стороны куда реже, чем с уличной. Проблемы с обзорностью, разводы, а также падающий видеорегистратор и крепление для мобильного телефона, начинают раздражать. Каким средством вернуть прежний глянец и чистоту? Стакан уксуса, половинка лимона, один «граненый» воды и две столовые ложки крахмала в тандеме дадут невероятное по своей пробивной силе средство, способное убрать все «невзгоды» с главного автомобильного визора. Просто нанесите и аккуратно сотрите раствор чистой тряпкой, предварительно «упаковав» торпедо — средство сильное, может оставить следы на пластике.

Хром и алюминий

Автомобильный хром покрывается разводами и пятнами за первые несколько секунд под «экологичным» дождем и редко переживает зиму. Чтобы вернуть ему прежний блеск, замесите четыре ложки крахмала и 50 мл воды в крепкий раствор и натрите пострадавшую поверхность. Выждав несколько минут, а на солнце хватит и 60 секунд, можно стирать и наслаждаться яркими и блестящими деталями. Также, к слову, можно поступить и с алюминиевыми элементами: крахмал бережно уберет окислы и следы.

Пятна на креслах

Кто кофе и газировку не проливал — то в машине не ездил. Убрать с кожаной обшивки следы обеда сложно, но можно, а вот над «тряпкой» придется здорово попотеть. Опять поможет крахмал: смешиваем 50 грамм воды и три столовых ложки картофельного «волшебства», наносим на пятно и даем подсохнуть до состояния твердой корки. Крахмал впитает в себя пятно, и не оставит разводов, а в случае недостаточной очистки нужно просто повторить операцию.

Ароматы машины

Кстати, у крахмала есть еще одно важное для уборки в салоне свойство: он отлично впитывает запахи. Поэтому с последствиями шашлыков, рыбалки и других семейных поездок лучше всего использовать именно его. Если в машине остался неприятный запах, например, просыпали мусор с дачи или пролили суп, который за время пути успел подкиснуть, достаточно будет просто расстелить газету в ногах на переднем и заднем ряду, а также в багажнике, и насыпать в каждую точку по горке крахмала. За ночь он впитает в себя весь неприятный запах, а в салоне автомобиля останется чистота и совершенно нейтральный аромат.

Борьба с влагой

Еще одним интересным для автомобильных интерьеров свойством крахмала является очистка от плесени: влага, течи жидкостей и просто дырка в днище вызывают появление на ковре и салазках сидений «мха». Чтобы убрать его, достаточно просто посыпать поврежденное место крахмалом и дать как следует впитаться. Крахмалом же можно без следа убрать влагу и пролитые масла, тормозную жидкости и даже антифриз.

Старые методы, которые появились еще до раздолья магазинов автомобильной химии, хороши своей ценой и доступностью. Возможно, придется потратить чуть больше времени, чем на операцию с современными средствами, но это с лихвой компенсируется надежностью и отчаянно низкой стоимостью препаратов, которые на протяжении многих лет использовали и продолжают использовать советские и российские автомобилисты.

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14 июня 2019
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