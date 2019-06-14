5 чудодейственных способов применения крахмала в автомобиле

Реклама делает свое дело, а каждому автовладельцу хочется видеть своего «железного коня» не только в добром здравии, но и в ухоженном состоянии. Вереницу дорогостоящих банок и флаконов, стремительно заполняющих полки в гараже, можно заменить всего лишь одним кульком картофельного крахмала. Дедовский метод, скажете? Но ведь работает!
Мойка стекол
Для многих это станет откровением, но лобовое стекло пачкается изнутри. А моем мы его с пассажирской стороны куда реже, чем с уличной. Проблемы с обзорностью, разводы, а также падающий видеорегистратор и крепление для мобильного телефона, начинают раздражать. Каким средством вернуть прежний глянец и чистоту? Стакан уксуса, половинка лимона, один «граненый» воды и две столовые ложки крахмала в тандеме дадут невероятное по своей пробивной силе средство, способное убрать все «невзгоды» с главного автомобильного визора. Просто нанесите и аккуратно сотрите раствор чистой тряпкой, предварительно «упаковав» торпедо — средство сильное, может оставить следы на пластике.