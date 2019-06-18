В Россию едет семиместный Mitsubishi Outlander

В ОТТС на Mitsubishi Outlander появилась информация о модификации «паркетника» с семью посадочными местами. Что подтверждает данные, полученные порталом «АвтоВзгляд» ранее. Как рассказал нам в начале года директор по маркетингу и PR «ММС Рус» Илья Никоноров, такой «Аутлендер» уже давно планировалось вывести на российский рынок. И вот, похоже, дело пошло.

И хотя точные сроки пока неизвестны, но можно сказать, что кроссовер с третьим рядом кресел появится у дилеров уже во второй половине этого года. Стоит напомнить, что Outlander остается бестселлером марки уже довольно давно, и Россия — не исключение. В мае модель разошлась тиражом в 1767 экземпляров при общих российских продажах компании в 2959 авто.

Mitsubishi Outlander располагает парой бензиновых моторов: 146-сильным объемом 2 л и движком мощностью 167 л. с. на 2,4 л. Оба агрегата сочетаются с вариатором, а привод можно выбрать — передний или полный. Ценник на «паркетник» стартует от 1 689 000 рублей.