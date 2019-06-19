Nissan vs Mitsubishi: как сильно сэкономить при покупке популярных кроссоверов

Так, например, АО «МС Банк Рус» — «придворный» банк японской Mitsubishi — объявил на днях о снижении минимального размера первоначального взноса до 10% по классическому кредиту на покупку новых автомобилей этой марки и автомобилей с пробегом любых марок (минимальный срок кредита составляет 2 года, а максимальный — целых 7 лет).

– Мы уверены, что снижение размера первоначального взноса позволит привлечь больше клиентов, желающих получить кредит в нашем банке', — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» председатель правления банка г-н Саваии Норихиро.

Впрочем, подобную любезность японских банкиров можно понять если учесть, что в последнее время дела у Mitsubishi идут не очень хорошо. В мае, например, российские продажи марки упали сразу на 16,9% по сравнению с маем прошлого года. Да и относительно апреля, как уже писал портал «АвтоВзгляд», объем реализации снизился на 5%. Вот корпорация и подогревает клиентскую активность выгодными финансовыми предложениями. И не только описанными выше.