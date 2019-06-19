Nissan vs Mitsubishi: как сильно сэкономить при покупке популярных кроссоверов

Бум автокредитования в России, после довольно резкого спада в самые сложные кризисные годы, продолжается. Сегодня более 50% новых машин покупаются гражданами на одолженные у финансовых структур деньги. Этому процессу способствуют сами банки, то и дело делая потенциальным клиентам очень выгодные предложения.
Так, например, АО «МС Банк Рус» — «придворный» банк японской Mitsubishi — объявил на днях о снижении минимального размера первоначального взноса до 10% по классическому кредиту на покупку новых автомобилей этой марки и автомобилей с пробегом любых марок (минимальный срок кредита составляет 2 года, а максимальный — целых 7 лет).
– Мы уверены, что снижение размера первоначального взноса позволит привлечь больше клиентов, желающих получить кредит в нашем банке', — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» председатель правления банка г-н Саваии Норихиро.
Впрочем, подобную любезность японских банкиров можно понять если учесть, что в последнее время дела у Mitsubishi идут не очень хорошо. В мае, например, российские продажи марки упали сразу на 16,9% по сравнению с маем прошлого года. Да и относительно апреля, как уже писал портал «АвтоВзгляд», объем реализации снизился на 5%. Вот корпорация и подогревает клиентскую активность выгодными финансовыми предложениями. И не только описанными выше.
Сегодня японцы готовы предложить и очень низкие проценты по автокредиту. Правда, при условии, что вы, во-первых, покупаете исключительно новый Mitsubishi Outlander. Во-вторых, сдаете в трейд-ин любой старый Mitsubishi. И, в-третьих, одалживаетесь строго на 2 или 3 года. При выполнении всех этих требований процентная ставка составит заманчивые 5,4% годовых при объявленном выше первоначальном взносе.
Кстати сказать, и другие японские автопроизводители делают россиянам весьма щедрые предложения. Так, Nissan дает сумасшедшую скидку в 456 000 рублей на модель Murano, но примерно на тех же условиях, что и Mitsubishi на свой Outlander. При этом, напомним, цены на эти авто без всяких скидок начинаются от 2 099 000 и 1 689 000 рублей соответственно.