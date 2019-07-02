Volkswagen Teramont подешевел на 450 000 рублей

Правда, скидка обещается на самый большой кроссовер немецкого бренда Volkswagen Teramont с наиболее мощным мотором — с 280-сильным бензиновым VR6 FSI.

Максимальный дисконт в 450 000 рулей складывается из уступки в 200 000 по программе Trade-in, а еще 250 000 «целковых» за счет бонуса от компании. Так что минимальный прайс такого Teramont сейчас стартует от 2 929 000 «деревянных».

Напомним, что «паркетник» оснащается еще и мотором R4 TSI мощностью 220 л. с. Оба движка работают вкупе с восьмискоростным «автоматом», распределяющим тягу на все четыре колеса. Примечательно, что ценник на кроссовер с менее производительным двигателем начинается от 2 949 000 рублей. Но это чистый прайс без каких-либо дисконтов.

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», для отечественных потребителей компания Volkswagen анонсировала еще один бензиновый агрегат с отдачей в 249 «лошадей». По сути, новичок — это дефорсированный 280-сильный мотор. Возможно, ДВС такой мощности, позволяющий платить меньший налог на авто, сделает «Терамонт» у россиян популярнее.