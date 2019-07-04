Кроссовер Renault Arkana поступил к дилерам

Совершенно новый кроссовер с купеобразным силуэтом — Renault Arkana — докатился до дилерских салонов. В арсенале «паркетника» российской сборки — два мотора. Автомобиль представлен в трех комплектациях и одной лимитированной спецверсии.
Renault Arkana в базовом варианте оснащается кондиционером, 17-дюймвыми колесными дисками и светодиодной оптикой. Кроме того, авто получило стеклоподъемники с электроприводом, регулируемую в двух направлениях рулевую колонку и мультимедийный комплекс Radio Connect.
Кроссовер укомплектован 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с., агрегатированным с шестискоростной «механикой» или вариатором. Этот движок нам знаком: его уже протестировали на других автомобилях бренда — Duster и Kaptur.
На вооружении «Арканы» есть еще один агрегат — новый 150-сильный наддувный двигатель совместной разработки с Daimler. Он работает только с бесступенчатой коробкой переключения передач. Привод можно выбирать — передний или полный.
Новинка предлагается с семью вариантами окраски кузова, два из них эксклюзивны именно для этой модели — красный Red Fusion и коричнево-зеленый Tenakuru. Кроме них есть еще черный, белый, серебристый, темно-серый и коричневый.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в базовой комплектации авто оценивается в 999 000 рублей. За автомобиль в топовом варианте с камерой заднего вида, контролером слепых зон и дополнительными шторками безопасности придется выложить 1 499 990 «целковых».