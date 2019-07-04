Кроссовер Renault Arkana поступил к дилерам

На вооружении «Арканы» есть еще один агрегат — новый 150-сильный наддувный двигатель совместной разработки с Daimler. Он работает только с бесступенчатой коробкой переключения передач. Привод можно выбирать — передний или полный.

Новинка предлагается с семью вариантами окраски кузова, два из них эксклюзивны именно для этой модели — красный Red Fusion и коричнево-зеленый Tenakuru. Кроме них есть еще черный, белый, серебристый, темно-серый и коричневый.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в базовой комплектации авто оценивается в 999 000 рублей. За автомобиль в топовом варианте с камерой заднего вида, контролером слепых зон и дополнительными шторками безопасности придется выложить 1 499 990 «целковых».