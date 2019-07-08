Кроссовер KIA Sportage обзавелся в России новой комплектацией

«Паркетник» KIA Sportage Luxe+ встал между комплектациями Luxe и Prestige. В оснащении новики вы найдете светодиодные фары, систему бесключевого доступа и кнопку Start-stop. Именно эти опции поклонники корейской марки считают наиболее важными.

Ценник на Sportage Luxe+ стартует от 1 724 900 рублей. Напомним, авто в базе оценивается в 1 389 900. На вооружении кроссовера — два бензиновых мотора: двухлитровый мощностью 150 л. с. и 184-сильный объемом 2,4 л. Оба агрегатируются с шестиступенчатой «механикой» или шестискоростной АКП.

Привод — передний или полный. Имеется и дизель на 2 л с отдачей в 185 «лошадей». Он работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом», распределяющим тягу на все четыре колеса.

В июле Sportage оказался на 17 месте во всероссийском рейтинге популярности, разлетевшись тиражом в 2367 экземпляров и потеряв 20% от прошлогодних продаж. Причем модель обогнала LADA 4x4, Nissan Qashqai и Skoda Kodiaq.