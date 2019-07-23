Новый кроссовер Suzuki показали раньше времени

Машина построена на моноприводной платформе компактвэна Suzuki Ertiga Cross. В России он не представлен. Модель создавали и продают на азиатских рынках, скажем, в Индонезии.
У Suzuki XL6 три ряда кресел и шесть мест. От донора он отличается увеличенным дорожным просветом, иной решеткой радиатора, перелицованными бамперами и накладками на пороги.
Габариты XL6 практически идентичны Suzuki Ertiga Cross. Длина — 4 395 мм, ширина — 1 753 мм, высота — 1 690 мм, колесная база — 2 740 мм.
Под капотом работает бензиновый 1,5-литровый атмосферник мощностью 104 л. с. Выбор коробок передач стандартный: 5-ступенчатая «механика», либо 4-скоростной «автомат». И судя по количеству передач гидромеханический агрегат очень-очень древний.
В базовой комплектации: ABS, EBD, две подушки безопасности, кондиционер, крупный тачпад и 16-дюймовые легкосплавные диски.