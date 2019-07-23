Новый кроссовер Suzuki показали раньше времени

Машина построена на моноприводной платформе компактвэна Suzuki Ertiga Cross. В России он не представлен. Модель создавали и продают на азиатских рынках, скажем, в Индонезии.

У Suzuki XL6 три ряда кресел и шесть мест. От донора он отличается увеличенным дорожным просветом, иной решеткой радиатора, перелицованными бамперами и накладками на пороги.