Кроссовер Skoda Kamiq готовят к запуску в новой версии

На шпионских снимках, «посыпавшихся» от китайских СМИ, — Skoda Kamiq GT — серийное воплощение концепта Vision GT, чей дебют состоялся в начале июня. Новый «паркетник», как и его прототип, создан в одном стиле с хетчбэком Scala. Но производственный образец выглядит несколько скромнее шоу-кара: меньше хрома на бамперах, нет светящихся элементов на фальшрадиаторной решетке, да и оптика попроще.

Kamiq GT, тоже ориентированный на китайский рынок, по предварительным данным приводится в движение 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 110 л. с. Кроме того, в арсенале авто имеется мотор пободрее — турбированный 116-сильный объемом 1,2 л. Премьера новинки ожидается грядущей осенью. Тогда же, видимо, будут обнародованы точные технические характеристики. До европейцев этот автомобиль вряд ли доберется.