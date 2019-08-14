Кроссовер Skoda Kamiq готовят к запуску в новой версии

Фото: autohome.com.cn
Чехи выпустили под именем Skoda Kamiq два разных автомобиля. Так, в апреле прошлого года на Пекинском моторшоу был представлен бюджетный кроссовер для покупателей из Поднебесной, а затем «на сцену» вышел европейский «Камик», построенный на другой платформе, с иной внешностью и содержанием (ожидается и в России). И вот в Сети появляются фото еще одного SUV под этим же именем, но с приставкой GT.
Светлана Ермолаева

На шпионских снимках, «посыпавшихся» от китайских СМИ, — Skoda Kamiq GT — серийное воплощение концепта Vision GT, чей дебют состоялся в начале июня. Новый «паркетник», как и его прототип, создан в одном стиле с хетчбэком Scala. Но производственный образец выглядит несколько скромнее шоу-кара: меньше хрома на бамперах, нет светящихся элементов на фальшрадиаторной решетке, да и оптика попроще.

Kamiq GT, тоже ориентированный на китайский рынок, по предварительным данным приводится в движение 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 110 л. с. Кроме того, в арсенале авто имеется мотор пободрее — турбированный 116-сильный объемом 1,2 л. Премьера новинки ожидается грядущей осенью. Тогда же, видимо, будут обнародованы точные технические характеристики. До европейцев этот автомобиль вряд ли доберется.

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14 августа 2019
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