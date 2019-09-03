Названы сроки появления в России нового кроссовера Cadillac XT4

Новый Cadillac XT4 на родной рынок вывели еще в июле 2018 года. Чуть позже автомобиль добрался и до покупателей Китая. Теперь же официально объявлены сроки появления кроссовера в европейских шоу-румах — это 2020 год.

Как рассказала порталу «АвтоВзгляд» менеджер по связям с общественностью «GM Россия» Елизавета Хмелева, нашим потребителям авто будет доступно в следующем году, но точная дата пока не называется. Впрочем, мы уверены, что дилеры приступят к приему заказов много позже, чем в странах ЕС.