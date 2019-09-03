Названы сроки появления в России нового кроссовера Cadillac XT4

Новый Cadillac XT4 на родной рынок вывели еще в июле 2018 года. Чуть позже автомобиль добрался и до покупателей Китая. Теперь же официально объявлены сроки появления кроссовера в европейских шоу-румах — это 2020 год.
Как рассказала порталу «АвтоВзгляд» менеджер по связям с общественностью «GM Россия» Елизавета Хмелева, нашим потребителям авто будет доступно в следующем году, но точная дата пока не называется. Впрочем, мы уверены, что дилеры приступят к приему заказов много позже, чем в странах ЕС.
Напомним, что для североамериканского рынка кроссовер оснастили 237-сильной двухлитровой турбированной «четверкой», сочетающейся с девятискоростным «автоматом». Для европейцев, в том числе и россиян, двигатель дефорсировали до 170 «лошадей». А максимальный крутящий момент подняли с 350 Нм до 380 Нм.
Самый маленький «паркетник» в продуктовой линейке бренда — XT4 — для в Европы будет представлен в двух комплектациях: Launch Edition с передним приводом и Launch Edition Sport — с передним и полным.
В Германии новинка получит ценник от 42 900 евро (около 3 142 000 рублей по актуальному курсу).