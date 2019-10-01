Китайцы обновили кроссовер GAC GS4 и везут его в Россию

Китайский бренд GAC, представленный на российском рынке пока только грузовыми автомобилями, еще в августе 2018-го обещал привезти маленький кроссовер GS4 вместе с флагманом GAC GS8 и еще двумя компактными «паркетниками» GS3 и GS5 в этом году.

Но GS4 несколько задержится, поскольку автостроитель из КНР решил привезти на наш рынок авто в рестайлинговом варианте. А для сертификации только что дебютировавшего SUV понадобится немало времени. Поэтому и ждать новинку россиянам придется до второй половины 2020 года.