Китайцы обновили кроссовер GAC GS4 и везут его в Россию

Китайский бренд GAC, представленный на российском рынке пока только грузовыми автомобилями, еще в августе 2018-го обещал привезти маленький кроссовер GS4 вместе с флагманом GAC GS8 и еще двумя компактными «паркетниками» GS3 и GS5 в этом году.
Но GS4 несколько задержится, поскольку автостроитель из КНР решил привезти на наш рынок авто в рестайлинговом варианте. А для сертификации только что дебютировавшего SUV понадобится немало времени. Поэтому и ждать новинку россиянам придется до второй половины 2020 года.
Обновленная модель стала на 20 мм длиннее (4545 мм) и на 15 мм — выше (1700 мм), при этом колесная база растянулась на 40 мм (2680 мм). Под капотом «поселился» бензиновый 1,5-литровый движок с наддувом мощностью 169 л. с. Привод, как водится, только передний.
Кроссовер полностью изменил внешность, получив светодиодную двухмодульную оптику, новые бамперы и более массивную решетку радиатора. Кроме того, от дореформенного авто новинка отличается иной выштамповкой кузовных панелей. И даже корпуса боковых зеркал и колесные диски обзавелись свежим дизайном.