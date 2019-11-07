Новый рамный внедорожник Nissan готов к выходу на рынок

Кроме стандартного обновления внешности, японцы готовят и специальную внедорожную модификацию «рамника». Его будет отличать иные бамперы, а сзади появятся сдвоенные патрубки выхлопной системы.

В этом направлении развития своей модельной гаммы Nissan не одинок. Похожие версии есть у Volkswagen и Jeep. Скажем, у кроссовера Tiguan имеется комплектация Offroad, которая отличается передним бампером с увеличенным углом въезда. А у «Джипа» есть Cherokee Trailhawk, чьи внедорожные возможности гораздо шире, нежели у обычной модели.

В салоне Nissan Terra появилась новая мультимедиа с сенсорным экраном и возможностью подключения смартфонов. В остальном же машина осталась прежней.

Сейчас рамный «проходимец» продают в Таиланде и Китае. Но мы ждем машину и в России, ведь «рамников» в нашей стране — по пальцам пересчитать. Вот только совсем не факт, что она когда-нибудь до нас докатится…