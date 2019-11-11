Россияне полюбили китайские машины

По информации АЕБ, в октябре дилеры продали 4 122 автомобиля китайских марок, что на 14,8% больше, чем за октябрь 2018 года. Больше всех реализовал Haval — 1 514 машин. Локальная сборка кроссоверов F7 под Тулой дает свои плоды. Именно F7 стал локомотивом продаж бренда. В октябре покупателей нашли 602 кроссовера. Компактный H2 разошелся в количестве 150 машин, а внедорожник H9 обрел 95 хозяев.

Geely — второй по популярности китайский бренд у нас в стране. Здесь основные продажи сделал кроссовер Atlas, который собирают на заводе «Белджи» в республике Беларусь. В октябре удалось продать 730 «Атласов», а это 80% продаж марки. Всего же под брендом Geely продали 919 машин. Тройку лидеров замыкает Chery с результатом 676 машин.

Напомним, что с января по октябрь 2019 года в России реализовали более 30 000 машин китайских марок, что на 5,5% выше чем за тот же период прошлого года.

Однако не у всех «китайцев» дела идут хорошо. Продажи падают у Lifan и не слишком раскрученной марки Zotye. И если первые делают ставку на новый кроссовер Lifan X70, то на что рассчитывает Zotye — пока неясно.