Названы сроки появления в России двух новых кроссоверов Cadillac

Трехрядный Cadillac XT6 у себя на родине доступен для заказа с могучим 3,6-литровым V6, выдающим 367 Нм крутящего момента. В связке с ним трудится девятискоростной «автомат». В свойственной для американцев манере автомобиль нашпигован по максимуму: от «кожи-рожи» до «автопарковщика». Правда, и цена соответствующая — на местном рынке семиместный «проходимец» просит за себя 54 000 долларов, а это около 3 500 000 рублей.

Что касается миниатюрного и стильного Cadillac XT4, то в его арсенале 237 сил мощности, турбодизель и девять ступеней АКП. Впрочем, для нас мотор наверняка дефорсируют, как это произошло в Европе. В Германии, к примеру, авто продается с движком о 170 «скакунах». Ценник — от 43 000 евро, что в пересчете на наши деньги составляет около 3 200 000 рублей. Разумеется, спецификации и цены обеих моделей по приезду в Россию могут поменяться.