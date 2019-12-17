Когда к российским дилерам привезут большой Hyundai Palisade

Большой Hyundai Palisade, представленный в конце осени 2018 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, заменит завершивший свой жизненный цикл Grand Santa Fe. В России последние экземпляры модели были распроданы еще в сентябре. Но его преемника нам придется подождать, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель марки Юлия Тихонравова, до второй половины 2020 года.

Напомним, Palisade в длину достигает 4980 мм, в ширину — 1975 мм при высоте в 1750 мм и колесной базе в 2900 мм. Автомобиль получился значительно крупнее ушедшего Grand Santa Fe (плюс 65 мм, 90 мм, 65 мм и 100 мм соответственно).