Китайцы вложат полмиллиарда долларов в российские дороги

В распространенном в четверг пресс-релизе АБИИ говорится о решении организации выделить $500 млн. на развитие транспортной инфраструктуры РФ.

Суверенный займ предназначается для финансирования модернизации существующей инфраструктуры и поддержки проектов по восстановлению дорог, увязанных с национальными приоритетами в транспортной сфере, говорится в пресс-релизе организации.

Подпроекты будут определяться с учетом необходимости решения транспортных вопросов в ключевых экономических узлах и приграничных регионах.

АБИИ — один из проектов, входящих в глобальный план Китая по развитию региональной инфраструктуры, включающий расширение железнодорожных, автомобильных и морских транспортных связей между Китаем, Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой.

Этот финансовый институт можно считать своего рода азиатским аналогом Международного валютного фонда. Учрежден 57-ю странами по инициативе Китая. Крупнейшие акционеры — Китай, Индия и Россия. КНР принадлежат 30% капитала банка, Индии — 8,52% 7,5% — РФ.