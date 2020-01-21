Hyundai Palisade готовится покорить российский рынок

Сначала Hyundai Palisade был обещан нашим соотечественникам к концу прошлого года. Но планы изменились, и паркетник прибудет на российский рынок во второй половинке 2020 года. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили официальные представители марки.

Отметим, что патент на название модели вовсе не гарантирует ее выход в продажу, а лишь защищает от того, что товарный знак использует кто-то другой. Но будем надеяться, что во второй раз автостроитель менять свои планы не будет. И Palisade приедет к нам без опоздания.