Hyundai Palisade для России: нюансы сборки

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на промышленный образец Hyundai Palisade. Но этот документ лишь защищает авторское право и вовсе не гарантирует, что автомобиль все же доберется до шоу-румов нашей страны.

Существует некоторая вероятность, что руководство бренда передумает, глядя на без конца снижающиеся объемы продаж. Так, показатель LADA — лидера рейтинга — в октябре просели на 6%; KIA, расположившаяся на второй строчке, завершила месяц с отрицательной динамикой в 4%; замыкающий первую тройку бренд Hyundai вышел в ноль.