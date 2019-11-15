Hyundai Palisade для России: нюансы сборки

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на промышленный образец Hyundai Palisade. Но этот документ лишь защищает авторское право и вовсе не гарантирует, что автомобиль все же доберется до шоу-румов нашей страны.
Существует некоторая вероятность, что руководство бренда передумает, глядя на без конца снижающиеся объемы продаж. Так, показатель LADA — лидера рейтинга — в октябре просели на 6%; KIA, расположившаяся на второй строчке, завершила месяц с отрицательной динамикой в 4%; замыкающий первую тройку бренд Hyundai вышел в ноль.
Напомним, что на родине Palisade представлен с 3,8-литровым бензиновым V6 мощностью 295 л. с. или с 202-сильным дизелем объемом 2,2 л, агрегатированными с восьмискоростным «автоматом». Привод — на выбор — передний либо полный.