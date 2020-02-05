Дебютировал новейший кроссовер KIA Sonet

Фото: KIA
На автосалоне в Дели южнокорейский бренд презентовал самый маленький в своей продуктовой линейке кроссовер — KIA Sonet. Правда, паркетник представлен пока лишь в качестве концепткара, но обещает воплотиться в серийную через несколько месяцев.

Совершенно новый KIA Sonet, чьи эскизы маркетологи марки показали в конце января, в длину достигает порядка 4 метров. Дизайн прототипа выполнен в корпоративном стиле с широкой фальшрадиаторной решеткой, визуально объединенной с головной оптикой. Динамичный вид кроссоверу придают покатый капот, выразительные выштамповки кузовных деталей и слегка скошенная к корме линия крыши.

То, что таится в салоне за дверями «Сонета», автостроитель пока не раскрывает, выдав лишь некоторые детали. Например, 10,25-дюймовый экран мультимедийного комплекса с навигацией и акустической системой от Bose.

Кроме того, будущих владельцев ждет интеллектуальная механическая коробка передач, получившая аббревиатуру iMT. Правда, подробностей об «интеллекте» пока не обнародовано.

Какие моторы будут приводить Sonet в движение? По некоторым данным, в линейку войдут два бензиновых — 1,2-литровый мощностью 83 л. с. и 120-сильный турбодвижок объемом 1 л. Ожидается еще и дизель на 1,4 л, развивающий до 90 «лошадей». В пару к ним определят ту самую iMT о шести скоростях и «автомат» с аналогичным числом передач.

KIA Sonet выведут на рынок во второй половине 2020 года. Правда слуги о том, что модель после этого появится в других странах оказались всего лишь слухами. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители бренда, «Сонет» предназначен только индийским потребителям.

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5 февраля 2020
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