Дебютировал новейший кроссовер KIA Sonet

Совершенно новый KIA Sonet, чьи эскизы маркетологи марки показали в конце января, в длину достигает порядка 4 метров. Дизайн прототипа выполнен в корпоративном стиле с широкой фальшрадиаторной решеткой, визуально объединенной с головной оптикой. Динамичный вид кроссоверу придают покатый капот, выразительные выштамповки кузовных деталей и слегка скошенная к корме линия крыши.

То, что таится в салоне за дверями «Сонета», автостроитель пока не раскрывает, выдав лишь некоторые детали. Например, 10,25-дюймовый экран мультимедийного комплекса с навигацией и акустической системой от Bose.

Кроме того, будущих владельцев ждет интеллектуальная механическая коробка передач, получившая аббревиатуру iMT. Правда, подробностей об «интеллекте» пока не обнародовано.