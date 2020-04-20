В России начали собирать KIA Seltos в базовой комплектации

В продажу в нашей стране KIA Seltos, на чьем вооружении стоят двухлитровый мотор мощностью 147 л. с. и 175-сильный турбодвижок объемом 1,6 л, запустили в самом начале марта. И с тех пор на учет в ГИБДД поставили около 2700 таких авто, что, надо признаться, можно назвать очень неплохим результатом.

И вот теперь по технологии полного цикла начали строить Seltos в базовых версиях со 123-сильным MPI на 1,6 л, сочетающимся с «механикой» и передним приводом, а также работающим с АКП и с системой полного привода. Старт таких авто с ценником от 1 119 900 рублей намечен на июнь 2020 года. Можно предположить, что наиболее бюджетные «Селтосы» еще больше подстегнут интерес покупателей к автомобилю.

Отметим, что KIA Seltos стал четвертой моделью бренда, собираемой на «Автоторе» по технологии CKD, включающей сварку и покраску, на ряду с Soul, седаном Cerato и кроссовером KIA Sorento второго поколения.