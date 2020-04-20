ВАЗ-2101 отмечает 50 лет: чем «копейка» оказалась лучше «донора» FIAT-124

Безусловно, заморский «Фиат» был взят за основу советскими инженерами при создании самого массового автомобиля в СССР. Однако в процессе испытаний итальянского седана в будущую «копейку» было внесено более 800 различных конструктивных доработок.
В ходе тестов на всевозможных покрытиях было принято решение уделить особое внимание подвеске машины. Так, наши мастера изменили кинематику, усилили ряд компонентов, включая шаровые опоры и пружины. К примеру, «донорский» FIAT-124 имел смешной даже по тем временам клиренс в 130 мм, а дорожный просвет ВАЗ-2101 после «улучшайзинга» увеличился до 175 мм. Такая забота советских умельцев стала подарком судьбы, ведь дорог у нас, сами знаете, фактически не было. Да что уж там: и сейчас-то их особо нет.
Кроме того, «Жигули» потяжелели без малого на 100 кг — скажем спасибо иному силовому агрегату, коим стал мотор с верхним расположением распредвала и увеличенным расстоянием цилиндров. Кстати, это позволило в будущем подвергать двигатель модернизации и увеличивать его объем.
Сцепление обзавелось фрикицонными накладками большего диаметра. Для сравнения: 182 мм — у FIAT против «вазовских» 200 мм. Новые синхронизаторы нашли себя в коробке передач, которые способствовали более динамичной езде.
Что касается кузова, то он стал прочнее, а к двум проушинам под домкрат с каждого борта добавилась еще пара. Появились технические отверстия для использования внешней пусковой рукоятки двигателя, а еще автомобиль мог похвастать индикатором температуры охлаждающей жидкости, что «Фиату» даже не снилось.
Иначе говоря, базовая конструкция волжской модели-первопроходца по ряду показателей была не только не хуже своего заокеанского прототипа, но даже превосходила его. Всего завод выпустил немногим меньше 5 000 000 экземпляров ВАЗ-2101 в различных модификациях. Несколько сотен тысяч машин этого семейства колесят по планете и сегодня.
Кстати, слухи о возрождении легендарной модели не стихают до сих пор. Похоже, АВТОВАЗ в них поверил и сам: подробнее — здесь.