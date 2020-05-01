Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 в базовой комплектации потерял два кресла

Напомним, что 1 марта китайцы предложили нам свой большой кроссовер в максимальной комплектации Prestige. И вот теперь к ней добавились версии Active и Family. Их главное отличие друг от друга — в числе посадочных мест. Active — это пятиместный SUV, а Prestige и Family — семиместные. Ну и понятно, что у двух последних более богатый список оснащения опциями безопасности и комфорта, хотя и начальная комплектация предлагает по китайской традиции достаточно «фишек», которыми обычно могут похвастать автомобили более высокого класса.

Автомобиль, который портал «АвтоВзгляд» уже тестировал, весьма стильно выглядит, явно порадует потенциального клиента качеством материалов и сборки, да и по цене даст фору многим конкурентам, представленным в России. Однако его главная беда, как мы уже писали, в том, что 2-литровый турбированный движок мощностью в 170 «лошадей», агрегатированный с вариатором, откровенно слабоват для такой большой машины. Да и над настройками рулевого управления и подвески китайским товарищам еще стоит серьезно поработать. Впрочем, это беда практически всех авто из КНР.

И остается добавить, что цена Chery Tiggo 8 в пятиместной версии начинается от 1 399 900 рублей, но это с учетоммаркетинговых программ и предложений. Семиместный «китаец» обойдется минимум в 1 479 900 «деревянных», но опять же с учетом Trade-in и программы «Семейный автомобиль Chery» составляет 1 479 900 рублей. Купить машину, повторимся, можно в онлайн-магазине марки c последующей доставкой автомобиля на дом.