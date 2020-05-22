Как правильно просушить салон автомобиля после зимне-осенней слякоти

Неприятный запах и следы плесени, пятна и вечно мокрый ковер — портрет абсолютного большинства российских автомобилей весной. Как с этим бороться? У опытных дачников есть ответ: откройте двери и дайте свежему ветру вымести все следы зимы. Правда, потребуется на это не менее трех летних месяцев при условии абсолютной жары и отсутствия непредвиденных осадков. Да и то, многое из вышеописанного останется на своих местах, как бы не палило июне-августовское солнце. Чтобы почистить салон машины в полном объеме, убрав не только плесень и пятна, но и отвратительный дух замкнутого пространства, нужно приложить куда большие усилия, чем распахнуть двери.

Проветрить действительно стоит, но параллельно предстоит сделать немало телодвижений: вынести из салона кресла и задний диван, вытащить ковер, запастись арсеналом моющих средств. Но в первую очередь надо снять клемму с аккумулятора — подушки безопасности могут не оценить такое безнравственное поведение с креслами. Кстати, под сиденьями находится немало проводов, которые аккуратно отсоединяем перед демонтажем. Благо, все они собраны в колодки, так что операция не займет много времени и не потребует вообще никаких знаний.

После всех перечисленных манипуляций беремся за ковер — самый большой и самый «долгосохнущий» предмета интерьера любого автомобиля. Демонтировать его просто, а вот помыть — целая наука. Потребуется много воды и тряпок, специальный шампунь, а также не менее двух-трех дней на сушку. Идеальный вариант — жаркий, но ветреный день. Впрочем, чердак над баней тоже подойдет.