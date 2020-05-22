Как правильно просушить салон автомобиля после зимне-осенней слякоти

Неприятный запах и следы плесени, пятна и вечно мокрый ковер — портрет абсолютного большинства российских автомобилей весной. Как с этим бороться? У опытных дачников есть ответ: откройте двери и дайте свежему ветру вымести все следы зимы. Правда, потребуется на это не менее трех летних месяцев при условии абсолютной жары и отсутствия непредвиденных осадков. Да и то, многое из вышеописанного останется на своих местах, как бы не палило июне-августовское солнце. Чтобы почистить салон машины в полном объеме, убрав не только плесень и пятна, но и отвратительный дух замкнутого пространства, нужно приложить куда большие усилия, чем распахнуть двери.
Проветрить действительно стоит, но параллельно предстоит сделать немало телодвижений: вынести из салона кресла и задний диван, вытащить ковер, запастись арсеналом моющих средств. Но в первую очередь надо снять клемму с аккумулятора — подушки безопасности могут не оценить такое безнравственное поведение с креслами. Кстати, под сиденьями находится немало проводов, которые аккуратно отсоединяем перед демонтажем. Благо, все они собраны в колодки, так что операция не займет много времени и не потребует вообще никаких знаний.
После всех перечисленных манипуляций беремся за ковер — самый большой и самый «долгосохнущий» предмета интерьера любого автомобиля. Демонтировать его просто, а вот помыть — целая наука. Потребуется много воды и тряпок, специальный шампунь, а также не менее двух-трех дней на сушку. Идеальный вариант — жаркий, но ветреный день. Впрочем, чердак над баней тоже подойдет.
Следом обращаем внимание на кресла: вирусов и бактерий в них не меньше, чем пятен после вскрытия подарков с новогодней елки. Влажная уборка специальной химией, или на худой конец с добавлением хлоргексидина, справится с этой задачей, а лимонная кислота быстро нивелирует даже сложно выводимые пятна.
Кресла тоже нужно тщательно просушить, потому что помимо дискомфорта — сидеть в луже неприятно и даже обидно — существует еще фактор электрического подогрева, который не приспособлен к работе в болоте. Кресла и диван после мойки нужно отправить в компанию ковра, а ускорить процесс их возвращения в автомобиль поможет тепловая пушка. Даже самая простая, электрическая, поможет предметам интерьера высохнуть намного быстрее, но про дистанцию и тут забывать не стоит: не менее трех метров.
И вот теперь настало время просушить салон: пока ковер и кресла сохнут, а кузов изнутри обдувается свежим ветром, можно протереть и почистить самые отдаленные уголки машины, убрать плесень и осмотреть кузов изнутри на предмет ржавчины и дыр. В это же мгновение можно обрабатывать скрытые полости и кузов антисептиками, которые не разъедают покрытие, но удаляют вирусы и грибки. Самый доступный и дешевый — хлоргексидин, стоящий на каждой аптечной полке.
Не забыть бы про потолок и боковые вставки на стойках, они ведь тоже достойны внимания. Снимать их не стоит — велика вероятность повредить — а вот провести влажную уборку нужно. Потолок, если не заливать его водой, высохнет за один погожий день. Накладки на стойки — еще быстрее. Про уборку в багажнике можно и умолчать — этому занятию можно придаваться хоть раз в неделю, лишним не будет.
После того, как все детали интерьера высохли, можно собирать в обратном порядке: ковер, диван, кресла, клемма аккумулятора. Но делать это только тогда, когда все просохло полностью. Иначе есть шанс нарваться на новый источник плесени и короткие замыкания. Так и только так можно комплексно просушить салон автомобиля, очистить и привести его в полный порядок после зимы. Все остальные вариации — не более чем полумеры, на которых обогащаются мойки и автосервисы. Лучше, чем собственник автомобиля, они уж точно не сделают.