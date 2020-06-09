Новый Land Rover Defender заметили в Москве

Издание Motor1 опубликовало фото нового Defender в Москве. Как видно, у внедорожника нет никаких шильдиков, поэтому трудно сказать, какой силовой агрегат установлен под капотом. Зато на бамперах видны надписи Prototype Vehicle, а госномера у машины — британские. Да и руль у автомобиля слева.

На первый взгляд, это может показаться странным, ведь все дорожные испытания по доводке ходовой части уже завершены. Поэтому предположим, что перед началом продаж в России, Land Rover решил проверить на наших дорогах некоторые электронные системы «Дефендера». Например, комплекс активной безопасности.