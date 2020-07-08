Китайцы раскрыли подробности о Haval H6 третьего поколения

Россияне хорошо знакомы с кроссовером Haval H6 — до появления F7 и его купеобразной версии F7x эта модель была локомотивом продаж марки на протяжении пяти лет. Интересно, что все это время у нас продавался H6 самой первой генерации, в то время как в Китае он уже успел сменить поколение два раза.

Не так давно стало известно о том, что H6 на пару с младшим H2 покидает отечественный рынок — производство «шестерки» завершили в июне. Но значит ли это, что и новый кроссовер нам не достанется? Отнюдь: надежда есть, однако никакой официальной информации по этому вопросу на сегодняшний день нет.

Так что же нам обещают китайцы?