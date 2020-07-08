Китайцы раскрыли подробности о Haval H6 третьего поколения

Фото: Haval
Компания Haval опубликовала несколько фотографий кроссовера H6 нового, третьего по счету поколения. Вместе с тем китайцы рассекретили и некоторые технические подробности модели, чья премьера состоится в августе.

Россияне хорошо знакомы с кроссовером Haval H6 — до появления F7 и его купеобразной версии F7x эта модель была локомотивом продаж марки на протяжении пяти лет. Интересно, что все это время у нас продавался H6 самой первой генерации, в то время как в Китае он уже успел сменить поколение два раза.

Не так давно стало известно о том, что H6 на пару с младшим H2 покидает отечественный рынок — производство «шестерки» завершили в июне. Но значит ли это, что и новый кроссовер нам не достанется? Отнюдь: надежда есть, однако никакой официальной информации по этому вопросу на сегодняшний день нет.

Так что же нам обещают китайцы?

Представители Haval не стали раскрывать всех секретов в преддверии премьеры. Мы узнали лишь габариты нового кроссовера: 4653/1886/1730 мм при колесной базе в 2738 мм. Его размеры сопоставимы с размерами, к примеру, Toyota RAV4. Также китайцы сообщили, что H6 «переехал» на новую модульную платформу.

Первое время Haval H6 будет продаваться в единственной модификации с 1,5-литровым турбомотором в 169 л. с. — этим движком комплектовалось предыдущее поколение. В дальнейшем, вероятно, в линейку войдет и прежний 224-сильный турбированный агрегат объемом 2 литра. Если у предшественника новинка позаимствует и трансмиссию, то это будут семиступечнатый «робот» и передний привод.

Добавим, что официальная премьера нового Haval H6 состоится в августе на автосалоне в китайском Чэнду.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, внедорожник, кроссоверы, китайские авто
8 июля 2020
382