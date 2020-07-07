Поклонники удивятся: появились первые изображения новейшего УАЗ «Патриот»

Наброски модернизированного «Патриота» опубликовала «Российская Газета». Не исключено, что картинки являются подлинными. А если так, то, судя по всему, флагманский внедорожник не шибко преобразится после доработок. Во всяком случае, с точки зрения дизайна.

Впрочем, Patriot найдет, чем удивить своих поклонников. Например, светодиодной оптикой, модными противотуманками, массивными бамперами и деликатной решеткой радиатора. А еще автомобилю достанется «двухстволка» выхлопной системы.