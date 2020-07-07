Поклонники удивятся: появились первые изображения новейшего УАЗ «Патриот»

Наброски модернизированного «Патриота» опубликовала «Российская Газета». Не исключено, что картинки являются подлинными. А если так, то, судя по всему, флагманский внедорожник не шибко преобразится после доработок. Во всяком случае, с точки зрения дизайна.
Впрочем, Patriot найдет, чем удивить своих поклонников. Например, светодиодной оптикой, модными противотуманками, массивными бамперами и деликатной решеткой радиатора. А еще автомобилю достанется «двухстволка» выхлопной системы.
Что же до интерьера, то в салоне запланировано появление новой консоли с «тачевым» дисплеем, а также беспроводной зарядки для смартфонов. Кроме того, на смену «ручнику» придет электронный стояночный тормоз, а бонусом станет «умный» круиз-контроль.
- В настоящий момент мы можем сказать лишь одно: развитие проекта продолжается. И в обозримом будущем мы непременно удивим потребителей, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе УАЗ.
Среди прочих новшеств ожидаются иные подвески и другая рама. Все это, безусловно, прекрасно. Главное, чтобы ульяновцы не забывали про качество сборки, которое по-прежнему оставляет желать лучшего.