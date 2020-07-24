Новый Mitsubishi Outlander заметили на тестах

Японцы едва успели рассказать о планах по обновлению модельного ряда, как фотошпионы поймали в объективы фотокамер новый Mitsubishi Outlander. Внешне долгожданная новинка напоминает концепт Engelberg Tourer, который показали на мотор-шоу в Женеве в 2019 году.

Предсерийный автомобиль лишился самых спорных элементов экстерьера, которые были у концепта, при этом сохранил массивную решетку радиатора, а фары теперь расположены в боковых секциях бампера. Похожее решение мы уже видели на Hyundai Santa Fe.

Ожидается, что в техническом плане новый Outlander будет схож с Nissan Rogue (он же X-Trail), который уже дебютировал на американском рынке. Модели поделят платформу и гамму силовых агрегатов, а вот гибридный привод у «Митсу» будет свой.

В США «четвертый» Outlander должен появиться у дилеров во втором квартале 2021 года. Значит, в Россию автомобиль приедет ближе к зиме. Задержка связана с локализацией модели в нашей стране. Ведь на перенастройку производства на заводе в Калуге требуется время.