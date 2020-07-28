В обновленном кроссовере Changan CS35 Plus для России появилась хитрая «сенсорная полоска»

А вот то, что большинство комплектаций китайского кроссовера получили акустику класса Hi-End с шестью динамиками — это хорошо. Главное, чтобы обещания совпали с реальностью, и это был действительно «хай-энд», а не жалкая на него пародия.

Добавим, что купить Changan CS35 Plus сейчас можно за 1 179 900 рублей. По формату кроссовер напоминает Skoda Karoq. Правда, до популярности чешского паркетника «китайцу» пока далеко: с начала года продано лишь 1 200 машин.

Сборка авто налажена под Минском. С этого лета площадка «Юнисон» штампует не только поделки системы Zotye, но и автомобили марки Changan. Притом полный производственный цикл со сваркой и окраской никак не повлиял на цены: автомобили «от Батьки» стоят столько же, сколько экземпляры от Си Цзиньпина.