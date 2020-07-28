В обновленном кроссовере Changan CS35 Plus для России появилась хитрая «сенсорная полоска»

Фото: Changan
У китайского кроссовера Changan CS35 Plus теперь есть дополнительная сенсорная панель управления, расположенная справа от центрального экрана диагональю 10,25 дюйма. Но не только этим может удивить обновленный автомобиль.

По задумке, электронная полоска нужна, чтобы пассажиру было удобнее управлять развлекательной системой. Правда, что мешает коснуться самого тачскрина (или «горячих клавиш» под ним) не очень понятно — салон Changan CS35 Plus не настолько широк, чтобы сидящий справа не смог дотянуться до центральной части панели.

И вообще. По заведённой традиции за «музыку» всегда отвечает водитель. А вежливый пассажир, чтобы сменить композицию или отрегулировать громкость, обычно спрашивает разрешения. Но, видимо, в Китае другие правила, поэтому для «гостей салона» и соорудили отдельный сенсорный пульт.

  • Фото: Changan
  • Фото: Changan

А вот то, что большинство комплектаций китайского кроссовера получили акустику класса Hi-End с шестью динамиками — это хорошо. Главное, чтобы обещания совпали с реальностью, и это был действительно «хай-энд», а не жалкая на него пародия.

Добавим, что купить Changan CS35 Plus сейчас можно за 1 179 900 рублей. По формату кроссовер напоминает Skoda Karoq. Правда, до популярности чешского паркетника «китайцу» пока далеко: с начала года продано лишь 1 200 машин.

Сборка авто налажена под Минском. С этого лета площадка «Юнисон» штампует не только поделки системы Zotye, но и автомобили марки Changan. Притом полный производственный цикл со сваркой и окраской никак не повлиял на цены: автомобили «от Батьки» стоят столько же, сколько экземпляры от Си Цзиньпина.

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28 июля 2020
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