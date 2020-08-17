Opel рассказал, во сколько обойдется техобслуживание кроссовера Grandland X

Межсервисный пробег у новинки российского рынка — Opel Grandland X составляет 10 000 км, то есть как у автомобилей компании Toyota. Видимо, немецкий автопроизводитель решил, что качество наших дорог — не очень и хочет подстраховаться. Что странно, ведь на горячо любимой нашими покупателями «Астре» периодичность ТО составляла 15 000 км. Да и у многих кроссоверов-конкурентов расходники нужно менять именно через 15 000 км пробега (или раз в год в зависимости от того, что наступит раньше).

Что касается стоимости, то ТО-1 новинки рынка у официального дилера обойдется в 12 500 рублей, а ТО-2 — в 18 300 рублей. Напомним, что гарантия на Opel Grandland X, который поставляют в Россию из Германии, составляет 3 года или 100 000 км пробега.