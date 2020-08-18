Кроссовер Aurus Komendant: он будет выглядеть именно так

Впрочем, обсуждать дизайн — дело неблагодарное. Но отметим, что на фоне сверхдорогих конкурентов Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan отечественная разработка не должна выглядеть бледно… Главное, чтобы экстерьер «Ауруса» не устарел за то время, что модель будет добираться до конвейера. Ведь ее разработка ведется до неприличия долго.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Komendant, как и все остальные модели Aurus, будет оснащаться битурбированным V8 мощностью 700 л. с. Предполагалось, что официальная премьера новинки состоится на Московском автосалоне в августе, но выставку отменили, а новая дата презентации президентского внедорожника пока не названа.