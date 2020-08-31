Названы самые продаваемые кроссоверы в России

Активнее всего кроссоверы покупают москвичи — столичная ГИБДД за первые семь месяцев года зарегистрировала 60 863 машины. В два раза меньше — то есть, 30 713 автомобилей — поставили на учет в Московской области. На Санкт-Петербург пришлось 24 942 единицы, на республику Татарстан — 13 633. Ну а замыкает пятерку регионов-лидеров по продажам SUV Краснодарский край (12 080 шт.).

Наибольшим спросом у россиян пользуются кроссоверы марки Hyundai — в их пользу в январе-июле сделали выбор 54 034 человека. На втором месте — KIA, реализовавшая 34 150 автомобилей, на третьем с минимальным отрывом — Renault, 34 136. Toyota стала четвертой с результатом в 31 791 проданный SUV, а Nissan — пятым (30 901 ед.).

Что же до конкретных моделей, то лидером сегмента остается Hyundai Creta — корейский кроссовер разошелся тиражом в 38 922 экземпляра. Хорошо продается Toyota RAV4, расположившаяся на второй строчке рейтинга, сумев привлечь 18 895 покупателей. Чуть меньше россиян остановили выбор на Volkswagen Tiguan — 17 283. Далее идут Renault Duster (15 275 реализованных машин) и KIA Sportage (15 042 шт.).