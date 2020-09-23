Новый KIA Sorento получил «бездорожную» версию X-Line

KIA Sorento X-Line можно будет опознать по накладкам на колесные арки, бамперам иного дизайна, 20-дюймовым дискам особого исполнения, специальным шильдикам и увеличенному на 25 мм дорожному просвету — клиренс кроссовера для офф-роуда достигает 210 мм. Что же до оснащения, то в список войдет система полного привода, блокировка центрального дифференциала и режим движения «Снег».

Американским покупателям предложат «Соренто» в четырех модификациях: двух традиционных и двух гибридных. Линейка первых представлена моторами в 194 и 285 л. с., в паре с которыми трудятся восьмиступенчатые «автомат» и «робот». «Зеленые» версии располагают агрегатами суммарной мощностью 230 и 271 сила.

Новый KIA Sorento поступит в продажу в Штатах ближе к концу года. К нам же он приедет раньше — дилеры начнут принимать заказы уже 5 октября. Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, кроссоверу для России положены два двигателя — на 180 и 199 л. с. Автомобиль в базовом исполнении обойдется покупателю примерно в 2 320 000 рублей, в топовом — как минимум в 3 100 000.