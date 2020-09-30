Hyundai подготовила для России спецверсии кроссоверов Creta и Tucson

Исполнение Black&Brown — это сочетание черного кузова и коричневого интерьера. Обе модели будут выпущены ограниченным тиражом: к дилерам отправятся 3000 «Крет» и 1500 «Туссанов». За черно-коричневый Hyundai Creta продавцы планируют просить минимум 1 277 000 рублей, а за Hyundai Tucson — 1 899 000 рублей.
Помимо оригинальной колеровки, Hyundai Creta Black&Brown отличают спойлер на крышке багажника и рейлинги черного цвета, плюс дополнительная подсветка пространства возле дверного проема. Также уникальная комплектация включает отделку сидений экокожей коричневого цвета, навигацию Яндекс.Авто и камеру заднего вида.
А еще спецверсия имеет климат-контроль, подогрев передних сидений, цифровую панель приборов, фары проекционного типа, плюс дополнительный органайзер под полом багажника.
Tucson Black&Brown — это глубокая тонировка задних стекол и хромированные акценты на решетке радиатора и оконной линии. Передняя панель и сидения кроссовера отделаны экокожей. Медиасистема — с 8-дюймовым сенсорным экраном, навигацией Яндекс.Авто и голосовым помощником «Алиса».
Из других отличий перечислим беспроводное зарядное устройство, светодиодные фары, датчики дождя и света, теплозащитные стекла (!), парктроник и камеру заднего вида. Среди опций комфорта — система бесключевого доступа, подогрев руля и многое другое. Так что серия Black&Brown получается достаточно выгодным предложением за свои деньги.