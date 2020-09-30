Hyundai подготовила для России спецверсии кроссоверов Creta и Tucson

Исполнение Black&Brown — это сочетание черного кузова и коричневого интерьера. Обе модели будут выпущены ограниченным тиражом: к дилерам отправятся 3000 «Крет» и 1500 «Туссанов». За черно-коричневый Hyundai Creta продавцы планируют просить минимум 1 277 000 рублей, а за Hyundai Tucson — 1 899 000 рублей.

Помимо оригинальной колеровки, Hyundai Creta Black&Brown отличают спойлер на крышке багажника и рейлинги черного цвета, плюс дополнительная подсветка пространства возле дверного проема. Также уникальная комплектация включает отделку сидений экокожей коричневого цвета, навигацию Яндекс.Авто и камеру заднего вида.

А еще спецверсия имеет климат-контроль, подогрев передних сидений, цифровую панель приборов, фары проекционного типа, плюс дополнительный органайзер под полом багажника.