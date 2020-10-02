Названа дата российской премьеры нового KIA Sorento

KIA Sorento четвертого поколения — первая модель бренда, созданная на новой платформе N3. Корейцы заявляют, что им удалось сделать один из самых просторных в мире полноразмерных кроссоверов, доступных, в том числе, и в семиместном исполнении. Так ли это на самом деле, мы узнаем 5 октября. В этот день, в 19.00 пройдет официальная премьера модели.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже не раз писал о новинке. А недавно наши собственные источники сообщили цены и дату начала продаж корейского флагмана. Дилеры откроют столь заказов 15 октября.

Подробнее о новом «Соренто» можно узнать здесь.