Названа дата российской премьеры нового KIA Sorento

Фото из открытых источников
Коронавирус не дает автомобильным маркетологам развернуться, потому вместо привычных презентаций они вынуждены искать что-то новое. Например, KIA решила провести российскую премьеру нового поколения кроссовера Sorento в он-лайн формате.

KIA Sorento четвертого поколения — первая модель бренда, созданная на новой платформе N3. Корейцы заявляют, что им удалось сделать один из самых просторных в мире полноразмерных кроссоверов, доступных, в том числе, и в семиместном исполнении. Так ли это на самом деле, мы узнаем 5 октября. В этот день, в 19.00 пройдет официальная премьера модели.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже не раз писал о новинке. А недавно наши собственные источники сообщили цены и дату начала продаж корейского флагмана. Дилеры откроют столь заказов 15 октября.

Подробнее о новом «Соренто» можно узнать здесь.

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2 октября 2020
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